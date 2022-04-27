萬華槍擊！槍手持衝鋒槍掃建設公司7槍 秒投案：大哥被砍報仇(戴志揚翻攝)

北市萬華區西園路一家建設開發公司，今(27日)凌晨3時許遭1名槍手持衝鋒槍在公司門口朝鐵門瘋狂掃射7槍後，隨後帶著作案的「黑寡婦衝鋒槍」以及37顆子彈前往大同分局寧夏路派出所投案。槍手辯稱是因為大哥在今年一月份被砍要找仇家報復，但警方懷疑其說詞動機，正深入調查偵辦中。

萬華分局表示，今（27）日凌晨3時22分西園路一段63號建築物前，發生槍擊案，員警獲報到場後，騎乘機車犯案男子已逃逸。經員警清查後現場地上遺留「彈殼7發、未擊發子彈6發」，該公司鐵門及騎樓上的冷氣留有彈孔。

萬華槍擊！槍手持衝鋒槍掃建設公司7槍 秒投案：大哥被砍報仇。(戴志揚翻攝)

萬華分局隨即調閱周邊監視器，鎖定涉案車輛，後於03時35分接獲大同分局寧夏派出所通報有人持槍至該所投案。林姓犯嫌到案後交付「疑似改造衝鋒槍1把、改造子彈37發」，據了解係嫌犯因為其大哥於年初在新北市遭人持刀殺傷，為報復進而持槍至現場開槍洩憤。

萬華分局強調，全案依槍砲彈藥刀械管制條例報請臺北地檢署檢察官指揮偵辦，將持續深入釐清犯案動機並溯源追查幕後主嫌，以淨社會治安！