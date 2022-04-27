本土疫情近來不斷飆增，四技二專統測即將在本週末登場，教育部今(27)日表示，若考生在應試期間被通知確診，立即不得應試，並將採外加名額入學。

教育部在今日立法院教文會書面報告中提到，若考場在舉辦考試前發生學校教職員工生確診、停課或匡列案例，由地方環保單位協助校內外環境清消，經確認環境安全無虞後，繼續供考生在考場應試。

教育部指出，教室清消後，將不會被使用，也會通知試場應試考生，前往備用試場。若當地疫調單位評估有安全疑慮，則需啟用備援考場，並通知應試考生至備援考場。

至於如果在應考中，考生接獲確診通知，教育部說明，考生立即不得應試，由地方衛生局依標準作業流程後送，後續升學採取外加名額的方式補救。

教育部也說，若在應考過程接獲衛生單位通知居家隔離考生，該考生「當節次」考試後將移送至隔離試場繼續考試，其餘同一試場的考生則繼續在原試場完成考試。