烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）自俄軍入侵開始便遭受圍困與轟炸，目前還留在馬利波的居民不僅沒電可用，還面臨斷糧與斷水危機。俄烏之間雖就開啟人道走廊進行過數次協商，但一直沒有成功。路透社報導，有一名烏克蘭男子普里舍夫（ Mykhailo Puryshev）六次開車進入馬立波，救援超過200人，他表示，計畫在戰後將他的車子當作紀念碑留在馬立波。

普里舍夫（ Mykhailo Puryshev）救援馬立波（Mariupol）

根據報導，普里舍夫目前36歲，曾經是一間夜店老闆，他在3月時開著他的廂型車6次進入馬立波救援他的家鄉，然後被一名士兵警告不要再冒著被拘留或懲罰的風險回去。

普里舍夫說，他的廂型車是朋友為了救援民眾而買的，儘管在救援中幾乎被毀，但他還是倖存了下來。他表示穿過俄羅斯佔領的地方到馬立波需要8個小時，偶爾要繞過泥濘而屍體的泥沼，同時要小心地雷。在救援期間，他的車子遭到砲擊、迫擊砲、步槍射擊，上面有很多戰爭痕跡。

Es diu Mykhailo Puryshev i, amb una furgoneta atrotinada, va evacuar 200 persones de la ciutat ucraïnesa de Mariúpol assetjada per l'exèrcit rushttps://t.co/sJZfik1MK6 pic.twitter.com/1sJRqqSgbk — 324.cat (@324cat) April 26, 2022

普里舍夫說:「我唯一的傷是被一塊玻璃碎片割到。但我的外套救了我，我只有輕微擦傷。上帝當然保護了我，我的公共汽車也照顧著我。」

他表示在3月8日第一次到馬立波時，這座城市就像一團煙霧，像篝火一樣。到3月28日最後一次去的時候，它只剩灰燼和建築物的黑煤。在馬立波時，他會盡量不去看地上的屍體或燒焦的車輛殘骸，他怕看到死去的兒童會崩潰。

他最後表示，在之後回到馬立波時，他會把他幾乎壞掉的廂型車變成紀念碑放在市中。