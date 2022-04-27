主要經營北市萬華區、中正區的有線電視上市公司「聯維有線」負責人李錫欽，涉嫌向收視戶收取當期或逾期收視費，存入特助的私人帳戶，10年侵占收視費約1.68億元，致頻道商蒙受收視費分潤損失，事後李認罪並繳回部分犯罪所得，台北地檢署27日依違反《證交法》財報不實、侵占等罪起訴李。

檢調懷疑，李自2011年起至去年3月，指示集團「客戶帳務組」相關人員，親赴收視戶收取當期或逾期收視費現金，逐日彙整後交由集團財會人員，再不定期存入李的吳姓特助（已歿）個人帳戶。李另指示聯維集團櫃檯人員，將臨櫃收取的收視費，存入吳姓特助帳戶，並未繳回公司遭李侵占。

檢方發現，聯維2021年的半年財報，會計師曾掌握李挪移公司款項，並於財報上敘明該筆錢被董事長拿走，無法評估有對董事長收回的可能性，因此認列損失。

檢方調查，李辯稱，會把錢領出來，要跟頻道商談費率，頻道商若看到公司有賺錢，費率就會拉高，會算得比較貴，股東則證稱，僅是借名登記，公司為李個人所有。

根據官網資料，聯維集團前身為萬華有線播送系統，1980年成立後營運迄今，1996年獲行政院新聞局頒發有線電視籌設許可，目前為萬華區、中正區最具知名度的有線電視媒體，近年更發展數位加值、電商、新媒體等各事業。

聯維因涉及此案，NCC委員會今年2月決議，要求聯維於8月20日前，完成現任董事長李錫欽與2名監察人之變更，創下NCC成立以來，系統台董監遭限期變更之首例。