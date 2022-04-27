中共中宣部昨印發《關於迎接黨的二十大勝利召開，組織開展「強國復興有我」群眾性主題宣傳教育活動的通知》文件，將在全國廣泛展開以「強國復興有我」為主題的群眾宣傳教育活動，迎接二十大召開，強調要「講足新時代偉大成就，講透當前形勢任務，講清光明發展前景」。

這項通知強調，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，以「強國復興有我」為主題，廣泛組織開展群眾性主題宣傳教育活動，充分宣傳展示「黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革」。

通知列明，要以此激勵和動員全黨、全軍、全國各族人民，更加緊密地團結在「以習近平同志為核心的黨中央」周圍，「滿懷信心迎接黨的二十大勝利召開」。

通知也提出，要廣泛組織開展各類群眾性主題宣傳教育活動，包括學習體驗、主題宣講、先進模範學習宣傳、紅色基因傳承教育、青少年主題教育、網上主題教育及各類群眾性文化活動等7大類活動。

其中提到要舉辦思政公開課、主題宣講會、形勢報告會等，「講足新時代偉大成就，講透當前形勢任務，講清光明發展前景」；要求將「黨史作為思想道德教育的重要內容，納入日常教育教學和校園文化活動中，引導青少年知史愛黨、知史愛國。」

通知強調，各地、各部門要堅持正確政治方向，要用習思想教育人，用社會主義核心價值觀培育人，用中華民族偉大復興歷史使命激勵人，「唱響主旋律、壯大正能量」。