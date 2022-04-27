日本前AV女優明日花綺羅以女神臉蛋和火辣身材，成為廣大老司機們的D槽女神，在2020年2月正式宣布引退時，讓許多男性心都碎滿地；卸下女優身分後，明日花綺羅自創品牌外，還開了高檔酒店當「媽媽桑」，而她之前在IG分享近況，臉蛋似乎劣化，變得超不自然的塑膠臉，近日她上節目首度承認整型，並說整張臉都動過。

明日花綺羅曾被日本節目票選為「最想整型成這位藝人的臉」第一名，近日她做客日本搞笑藝人明石家秋刀魚的節目《真的假的？！》，首次公開承認整型，「這是我第一次公開說……我大部分都整過了！」，而且還加碼說出細節幾乎每個部位都整過，被問到最近一次的整容是什麼時候？她透露是「3天前……」，讓在場節目嘉賓都感到非常驚訝。而在節目票選中，許多女性選擇想擁有明日花綺羅的臉，對此明日花綺羅表達了感謝。

明日花綺羅離開AV行業後，先轉型進軍時尚界，還自創品牌，經營得有聲有色，另外也積極投入在各大社群平台，斜槓當起YouTuber，甚至在去年當起高檔酒店「媽媽桑」，親自挑選頂尖美女加入，還強調可以讓她們「圓星夢」，被外界瘋猜根本要打造「暗黑界AKB48」，引起熱烈討論。

而她出道將近12年，演出超過300部AV，曾公開過自己的片酬約200到250萬日圓（約50萬到63萬元台幣），引退前的酬勞傳高達千萬日幣，從工作積累了不少財富，儘管退出AV界，明日花綺羅靠自創服裝品牌，同樣將荷包賺滿，外傳她身價高達3.9億日幣（約1億元台幣），可說年紀輕輕就實現財富自由。