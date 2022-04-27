為響應國際潮流，行政院近日通過「氣候變遷因應法」草案，多名立委今天關注此事，並提及誰要執行碳盤查呢？環保署副署長蔡鴻德表示，預計5月中旬會提供中小企業碳盤查指引；立委蘇巧慧則說，希望碳盤查指引，不要跟國防部提的「全民國防手冊」過於簡化，也不希望過於複雜讓中小企業看不懂。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署就主管預算解凍案審查報告，而因環保署長張子敬日前從帛琉訪台後至今仍在自主健康管理，因此由副署長蔡鴻德備詢。

蘇巧慧表示，依工業局估計全台有19萬家要碳盤查，但環保署卻稱「尚難統計」，且多個單位都有碳排的簡易計算器，會不會各單位計算出來的數字不一樣呢？

環保署副署長蔡鴻德表示，依環保署規劃目前有280多家要碳盤查，會採從大帶小階段，環保署會整合會工業局等相關意見。環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀說，目前碳排分為油及天然氣的直接碳排及用電的間接碳排，目前環保署計算機方便計算就是輸入油及天然氣及用電後計算，但各單位的係數都是使用環保署的係數，數字都會一樣。

蔡鴻德說，預估5月中推出碳盤查指引；蘇巧慧則說，希望碳盤查指引不要跟全國國防手冊一樣太簡化，也不希望過於複雜，雖然環保署希望以大帶小，但上游的廠商會不會要求下游廠商也要提供碳排資訊，環保署應考慮現實的狀況。