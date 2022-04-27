因應防疫新政策，台北喜來登大飯店推出「防疫好生活」長住方案，即日起至6月30日前連續入住首席客房7晚含早餐，每晚平均4,127元（已包含15.5％稅金與服務費），除可享館內餐廳8折餐飲抵用券與防疫小禮包外，住宿期間另可享洗衣5折優惠，再贈送寒舍集團旗下最新開幕精品酒店寒居住宿券乙張，以及寒舍艾美主管套房或礁溪寒沐住宿券乙張。專案適用一人一房，若第二人入住每晚需另加800元含早餐。

台北喜來登推出的「防疫好生活長住方案」，提供賓客連續7日入住12坪大的首席客房，躺在品牌專屬特色體驗睡眠之床外，免費暢看房內電影，並可使用會館三溫暖、健身房、泳池等，享用Buffet之王聞名的「十二廚」自助早餐。專案贈送館內餐廳8折餐飲抵用券2張，讓賓客恣意享受星級美食外，再贈送防疫小禮包包含喜來登專屬口罩4片、隨身酒精瓶與淨斯本草飲乙包。「淨斯本草飲」是由花蓮慈濟醫學中心與靜思精舍共同研發，嚴選台灣八種天然助益草本匯集煉製而成，在非常時期更需注重身體保健，才能面對長期挑戰。

台北喜來登「防疫好生活長住方案」最大亮點是「贈送寒居酒店住宿券」乙張，位於松江南京捷運站有著城市桃花源美稱的寒居酒店，超大室內泳池景致與米其林一星主廚進駐餐廳，試營運期間即一房難求成為最新時尚打卡旅宿。另一張住宿贈券則可選擇入住位於信義區、時尚藝術聞名的寒舍艾美酒店主管套房（價值36,000元）或頂級溫泉飯店礁溪寒沐語木居（價值18,800元）住宿券乙張。上述住宿贈券皆可於六月底前彈性使用，防疫同時也能輕鬆享受好生活。

台北喜來登大飯店強調，飯店並非專職防疫旅館，僅接待非居家隔離與居家檢疫者入住，並提醒強化防疫新生活、更要把日子過好，把家留給居家檢疫、居家照顧者，家人改住飯店來場「安心小度假」。