受到個人電腦出貨量下滑，以及智慧手機需求減少，尤其是指中國大陸地區，韓國SK海力士原本以為季報會受到不小影響，不過，好家在伺服器晶片賣得嚇嚇叫。因此，SK海力士上季財報，還是繳出一張獲利倍增的好成績單。

韓國這家全球第2大記憶體晶片大廠27日指出，由於伺服器需求暢旺，2022年首季淨利狂增1倍近2兆韓元，約16億美元。不過，因為手機晶片賣相不佳，一次性成本拖累，還有供應鏈供貨問題等，IT產品的消費能力從2022年開始減弱。

同時，調研單位Canalys日前表示，在景氣不佳以及季節性淡季下，全球手機出貨量也下滑11%。

雖然是傳統淡季，SK海力士上季營業利益還是增至2.9兆韓元，約23億美元，並創2018年以來首季最高。不過，雖大幅高出2021年同期的1.3兆韓元，卻低於市場預估的3.1兆韓元。至於營收則年增43%，至12.2兆韓元。

SK海力士表示，藉著市場對伺服器晶片需求不減下，記憶體事業可望在2022下半年漸入佳境。同時，也會努力拉升良率來滿足客戶需求，即使現在面臨零組件短缺，讓晶片製造設備交貨延遲，妨礙擴產以及產業升級進度。

半導體分析師指出，2月時，同業的日本記憶體業者鎧俠（Kioxia）以及威騰電子（Western Digital）合資的NAND快閃記憶體工廠，不幸發生原料汙染事件，反而造成NAND產品價格出現季增現象。

SK海力士指出，在維持獲利為前提下，2022年記憶體晶片可望持續成長。分析師解讀，這是表示記憶體業者們不會為了只顧擴大營收，讓產品價格以及市場需求波動過大。因為，全球最大記憶體業者三星電子，也是抱持此種營運信念。