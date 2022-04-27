因應本土新冠肺炎確診人數持續增加，為確保醫療量能，台南市居家照護服務中心26日啟動，服務中心分別設置「健康照護」和「生活關懷」2處辦公室，開放2條專線電話提供民眾撥打諮詢。台南市市長黃偉哲表示，評估確診個案的健康狀況和居家環境，2項條件皆符合者，就能接受居家照護，南市府全力協助居家照護者的健康照護及生活關懷。

台南市長黃偉哲26日視察永華行政大樓的「生活關懷」辦公室，台南市副市長趙卿惠則前往衛生局視察「健康照護」辦公室，並勉勵同仁接線時務必提供關心和愛心，並宣示南市府團隊已準備好全方位服務，陪伴市民朋友齊心度過大疫情時代的最後一哩路。

黃偉哲表示，因應未來疫情爆發可能造成醫療量能負荷過重，台南市居家照護服務中心，將評估確診個案的健康狀況和居家環境，2項條件皆符合者，確診者就能接受居家照護，不符合條件者可能狀況為中重症個案，或是居家環境不適合，則送往加強版集中檢疫所、或專責醫院。

黃偉哲指出，居家照護者的「健康照護」將由衛生局團隊率37區衛生所，以及4間主責醫院（成大醫院、奇美醫院、安南醫院、台南市立醫院）、31間網絡醫院（例如郭綜合醫院等等）及逾600間基層診所和藥師公會等專業團隊，提供給確診者包括健康關懷、視訊診療、送藥到府和後送就醫等服務。

而「生活關懷」則由南市府團隊相關局處搭配37區區公所，提供學生關懷、弱勢家戶協助、寵物照護等10大安心協助，衛生局已把相關指引製作成手冊，將提供給接受居家照護服務的確診者安心閱讀。