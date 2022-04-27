美國晶片大廠德州儀器（Texas Instruments）上季營收獲利優於市場預期，但本季展望意外疲弱，凸顯出中國新一波強硬的防疫封控措施對產品需求造成的衝擊，周二德儀盤後股價一度崩跌9%，目前跌幅縮小至3.63%，報162.33美元。

稍早前美股全面慘遭血洗，尤其是科技股與晶片股跌勢尤重，費城半導體指數崩跌逾4%，德儀在一般交易時段收跌3.15%。

該公司宣布第一季營收年增14%，為49.1億美元，優於市場預期的47.1億美元。淨利為22億美元。每股盈餘為2.35美元，優於市場預期的2.17美元。

德儀預期本季每股盈餘介於1.84～2.26美元，不及市場預估的2.29美元。營收下修至介於42億～48億美元，亦落後市場預期的49.4億元。

該公司表示，本季的營運預測反映中國防疫封控對產品需求造成的衝擊。

為了防止新冠疫情擴大，中國經貿中心上海自3月下旬進入封鎖，鄰近的製造重鎮崑山也收緊限制措施，導致數十家台灣企業在當地的工廠被迫停工，其中許多是主要的半導體廠和電子零組件廠，包括蘋果的供應商。

德儀表示，問題主要在於客戶的工廠生產中斷，與運輸或通路無關，而自家工廠一直維持著高度的產能利用率。

德儀主管Dave Pahl表示：「顯然我們正面臨需求下滑，主要因為中國的防疫封控。我們確實看到客戶的製造業務受到影響」。