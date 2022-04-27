和男友家人出國遊玩本該是一件開心事，但如果在行前遇到這種「鳥事」你會怎麼處理呢？據英媒綜合報導，一名叫做安妮（化名）的女子在網路討論Reddit發文，表示日前她男友的爸媽提議要帶全家和她一起去墨西哥度過春假，並表示他們會出錢。但其實從安妮和男友交往以來，經常感覺到男友的媽媽不是很喜歡她，從言談間流露出嫌惡安妮和安妮父母的樣子，後續發展更是離譜，讓她忍無可忍。

男友媽非常瞧不起身為護理師的安妮 (示意圖/shutterstock)

據安妮文中描述，男友媽媽認為安妮的父母是藍領階級工人，加上安妮是一名護理師，讓男友媽媽覺得安妮一家都配不上自己的寶貝兒子。沒想到他們一行人出發當天到機場後，安妮發現男友媽媽給自己一家人買了7張頭等艙的票，卻獨排她坐經濟艙，甚至揶揄的說：「反正妳也習慣坐經濟艙了，這次好有張免費的機票，妳應該感到榮幸。」這一席話讓安妮很難過，但只能擦擦眼淚繼續一個人在經濟艙的人龍中排隊、寄放行李。

有眼尖的地勤人員發現情況不對，上前關心安妮說道「他們瞧不起妳」並表示這樣受到男友家人的鄙視和欺負，不要繼續和他們前往墨西哥才是明智選擇，以免受到更多不公平的對待。安妮一聽完，走向男友哭訴這些不公平的種種，沒想到男友不但沒安慰她，還不覺得媽媽的作法有什麼不對。這時，安妮瞬間醒了，直接在機場提出分手，並在臨走前對男友媽罵了一句髒話。事後，男友一直打來說怎麼可以這樣對媽媽，還在出發度假前一刻反悔，浪費了大家時間和金錢。文一出許多網友憤怒表示「男友根本媽寶」、「看不起你何必給她好臉色看」。