11年前擔任台北市議員的童仲彥，利用人頭詐取助理補助費5萬多元，今年初最高法院依利用職務上機會詐取財物罪將他判刑3年10月，褫奪公權2年，今年4月初童仲彥入獄服刑；他不服判決認為犯罪所得計算有誤等，聲請再審，台灣高等法院駁回，可抗告。

高院駁回再審的理由是，議員之公費助理補助費、春節慰勞金等均由議會編列預算支付，並非議員薪資之一部分，更非對議員個人之實質補貼，不能任由議員將其間差額挪作他用，甚至納入私囊，童主張這些費用與公務員加班、差旅等費用一樣，非新事實、新證據， 不足以動搖有罪確定判決。

判決指出，2011年11月至隔年2月，童沒有實際聘用蔡姓男子為助理，竟指示康姓助理製作蔡的聘書，向市議會詐領補助費，且助理的張姓妻子也未從事助理工作，他也讓她掛名擔任議員公費助理，登錄在市議會春節慰勞金清冊。

檢察官接獲檢舉後展開調查，偵結後將童仲彥起訴，但他辯稱，確實有聘用蔡男任助理，蔡因認同他的政治理念，所以將其薪資回捐給議員服務處使用，並未詐領助理補助費。

台北地院一審認定，童仲彥犯行明確，詐領的金額為12萬多元，但台灣高等法院二審重新計算金額，認定詐領議員助理補助費為5萬1842元，因犯罪金額不同，雖然同樣依貪汙重罪論罪，但重新量刑給予輕判3年10月，童不服提上訴，最高法院駁回確定。