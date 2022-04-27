即將迎接5月，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、牛、蛇、猴、雞的人在下個月財運最旺，收入上漲，好運連連，存款順利累積，生活過得無憂無慮。

▍1.生肖鼠

屬鼠人下個月步入「食神生財」之大吉運，貴人緣良好，才能容易發揮，無論從事何種行業，都有很大的機會取得成功。不僅如此，出色的社交能力和開朗外向的性格，也為屬鼠人贏得了貴人的關照，有望提高收入、實現夢想。

▍2.生肖牛

下個月屬牛人荷包賺滿滿，大吉大利，「三合貴人」、「殺印相生」之吉運讓屬牛人事業興、名譽旺，進帳非常可觀。上班族得到了升職加薪的好機遇，創業者會有大量客源。有了貴人的加持帶動，資產必將步步高升。

▍3.生肖蛇

屬蛇人下個月將步入「印綬護身」之吉運，好運連連，之前默默累積的能量終於得到爆發的機會。工作上的表現也深得上司認可，事業發展可一飛沖天，個人的收入也跟著不斷上漲。好事不斷，順風順水，使得心情特別舒暢。

▍4.生肖猴

屬猴人下個月將步入「六合貴人」之吉運，態度積極，吸引到貴人。在事業上努力打拚的人，既定目標可順利達成，獲得金錢的回報，利於存款的增長。屬猴人的人脈強勁，能得到身邊貴人的幫助和指導，得財很容易。

▍5.生肖雞

下個月屬雞人有多顆吉星的眷顧，有「三合貴人」、「財旺生官」的吉運，工作穩定，收入頗豐，即使開銷再多也不怕。再加上屬雞人任勞任怨，工作學習充滿衝勁，工作上若是出現好機會，長官也會優先考慮他們，雖然辛苦，但是有回報，凡事順心如意。

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