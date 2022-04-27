隨著年底選戰時間越來越近，面對尋求連任的民進黨籍高雄市長陳其邁，國民黨高雄市長人選至今未定。國民黨立委吳怡玎昨(26日)向港媒透露，我們知道的是，其實有幾位「偏藍」的、高雄選民會很有信心的人選，畢竟大家對民進黨的選舉方法很失望。

吳怡玎26日接受《中評社》訪問時表示，候選人越早推出是不是好事，也是要衡量的事情，就像其他縣市也一樣，確定要連任的縣市當然候選人很明顯，但高雄市是要推出新的人，到底是不是要這麼早推出來，其實就讓國民黨中央好好去跟幾位潛力候選人談談，這會是比較好的方式，而不是急著推誰出來參選。

吳怡玎指出，我們知道的是，其實有幾位「偏藍」的，高雄選民會很有信心的人選，畢竟大家對民進黨的選舉方法很失望，相信還是會有許多「泛藍」的人會願意出來，因為高雄是一個很有潛力也很熱情的地方。

另外，吳怡玎認為推出市長人選不必急於一時，因為民進黨很多縣市也尚未推出人選。