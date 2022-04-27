一名蕭姓女子飼養的貓經常在家門前的馬路上閒晃，鄰居不堪其擾遂檢舉，經新北市動保處派員稽查，認定蕭女疏縱貓隻，依法裁罰3000元罰鍰。蕭女不服，提起行政訴訟，新北地院審結，駁回蕭女上訴，判其敗訴。可上訴。

判決書指出，家住新北市的蕭女飼養一隻黑白相間的貓咪，該貓於去年5月24日時獨自跑到住處門口的道路，遭到附近民眾錄影檢舉；新北市動保處獲報後，隔日隨即派員到場稽查，同時通知蕭女到場陳述意見，調查後認定蕭女疏縱貓隻，故依動物保護法裁罰3000元，要求立即改善疏縱貓隻的行為，若不從將按次處罰。但蕭女不服，遂提起行政訴訟。

蕭女辯稱，她去年6月至動保處進行意見陳述時，因檢舉照片模糊難辨，她誤把照片中的貓，認成自己養的貓，且同年8月她再次因相同理由被約談，她看見動保處承辦人員出示的影片，才發現影片中的黑貓比她養的貓還小隻，而該黑貓於同年10月被捕至中和動物之家，她詢問動物之家後，發現該貓眼睛為碧綠色，她養的貓眼睛則為黃色。

新北地院法官勘驗證據後指出，蕭女與動保處技士通話時，曾提及「第一次致電後就沒有把貓放出來了，以前家門沒有關好，野貓可以進來打架」、「貓關籠子，會把籠子弄斷，貓會開窗戶偷跑出門」等，蕭女還曾傳送「我家貓把籠子用壞逃出去」的照片給技士，因此認定去年5月24日拍下的檢舉照片中的貓，就是蕭女所有。

至於蕭女所指被開罰的貓非她養的貓，法官指出，蕭女稱該黑貓常出沒附近的寺廟，但檢舉影像拍攝的地點與該寺廟距離950公尺，兩點之間有一大片山丘，難以採信蕭女的說詞，認為上訴無理，故駁回。可上訴。