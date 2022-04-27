高雄桃源區為國內青梅最大產地，但在今年幾波寒流影響下，產量較去年增加約3成來到9085公噸，高市府與農糧署因此啟動1200公噸的青梅收購計畫。立委指出，過去作物預警燈號僅針對葉菜類，葉菜類以外的農作預警機制應儘速建立。農委會主委陳吉仲承諾，將適當把掌控的農產資訊和地方政府、農會、農民團體分享，好讓各界知道產銷調節的目標。

受今年寒流影響，高雄青梅產量比去年多3成，從去年7300多公噸增加到今年9085公噸，但遇上疫情使得訂單減少等因素，產量大增導致盤商不願意收購，滿園的青梅落果成河腐爛，讓農民欲哭無淚。

立法院經濟委員會今(27)日審查曾銘宗委員等20人擬具「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」案。

民進黨立委邱議瑩表示，寒流促進青梅開花使得今年產量比去年多3成，然而這麼多產量對農民並非好事，加上盤商不願意收購，而農糧署過去發布的農作物預警燈號的只有白菜、高麗菜等葉菜類，但果樹類作物卻沒有預警燈號，所以今年青梅產量多了這麼多只好由高雄市農業局和農糧署啟動收購計畫，果樹類及其他農作物的預警機制應儘速建立。

陳吉仲坦言，這次桃源區的青梅收購確實處理比較慢，這次不只和高雄市政府合作，也調動南投縣農會將2-3成的青梅以適當價格來加工，至於農會收購青梅時普遍反映果粒賣像不佳，「各單位都很願意配合加工，但如果現場農民連基本分級都不願意，真的會造成很大的困擾」。

陳吉仲表示，同意儘速建立葉菜類以外作物的預警機制，而產銷資訊彙整不能只有農委會掌握，承諾將適當把掌控的產銷資訊和地方政府、農業局、農會、農民團體一併知道。