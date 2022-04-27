生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英，因名下的國信公司欠債8億多元，便合謀財務經理鍾素娥利用購地、借貸掏空大西洋飲料，甚至以假發票交易騙取大西洋飲料的原料款項，台灣高等法院維持一審刑度，依違反證交法將孫及鍾判刑9年6月、7年6月。可上訴。

孫幼英在擔任大西洋飲料公司總經理時，同時是國信食品、旭順食品負責人，因國信公司積欠銀行8億585萬多元債務，孫擔心國信位在新北市新店區土地遭拍賣，便與鍾合謀以大西洋飲料名義向旭順、國信分別購買台南市、高雄市的不動產，以鑑定價額交易，使大西洋飲料在未轉移登記前匯款，將4億2502萬多元的匯金轉給國信。

由於國信債務仍未清償，孫幼英在2018年9月間以企業多角化經營需購買土地為由，再以同樣手法，使大西洋飲料匯款1億5500萬元向國信購買土地，甚至使大西洋飲料以無擔保方式借貸7810萬元給國信。孫也利用「假進貨、真付款」方式，以購買糖原料名義開假發票詐取大西洋飲料1億852萬多元。