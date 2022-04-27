向高中同學借200多萬元不還並持刀殺死 自首及和解獲輕判

林偉信／台北報導

36歲的黃姓男子沈迷賭博電玩向李姓高中同學借錢，並簽下270萬元的本票及借據，去年他誆騙李男要還錢，卻拿鐵鎚、水果刀等接續毆打、刺死李；最高法院駁回黃的上訴，考量黃男犯後自首且死者家屬達成和解，對方願給他改過自新之機會，依殺人罪輕判15年定讞。

黃男長期向李借款，累積鉅額債務，無力清償，去年3月3日他謊稱要還款約李男見面，趁李男不注意時用鐵鎚猛力敲擊李的後腦，李起身喝叱質問他「幹嘛」，黃男並未罷手，再持手中鐵鎚重擊李的頭部，雙方隨即發生拉扯並因重心不穩雙雙倒地。

黃男見李轉身背對他欲逃離，拿垃圾桶旁籃子處的水果刀，朝李的後背部刺入，李隨即轉身與黃扭打欲奪刀，雙方一陣拉扯後，水果刀掉落地面，黃男拾起後，再次朝李的胸部刺殺，他殺人後打電話報警自首，李男因左肺刺傷大量出血、血氣胸而不治死亡。

台南高分院考量黃男犯後自首，且對於死者家屬的損害已有彌補，稍能慰撫家屬喪子之痛，尚非全然不能教化之人，且對方在和解筆錄內表示願給黃男改過自新之機會，依殺人罪判處有期徒刑15年，黃男提上訴後，最高法院駁回確定。