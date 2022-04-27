本土疫情升溫，影響酒店Q2餐旅營收及專案推廣力道，台北君悅自5/1起至6/30酒店官網推出「黃金時刻」12小時住宿專案，於上午七點至晚間七點入住君悅客房，平日每房僅2,800元整，可累積凱悅天地會員點數，加價1千元即可過夜至隔日中午退房，搶攻雙北地區需分流上班或在家工作的商務族群。

台北君悅5線上旅展開賣，集結館內餐廳、住宿、SPA推出11款超值優惠，餐飲最低下殺至51折，此次銷售考量疫情升溫影響，歷年銷售大宗之自助餐券相關產品原適用至11月底，效期特再拉長兩個月至2023年1月31日前皆能使用，更加入茶苑近期訂席相當踴躍的「綠色星球」蔬食自助饗宴單人券，每張優惠880元（原價1,408元整，63折），倡導全植入菜的健康食尚概念。蟬聯四年米其林餐盤推薦「寶艾西餐廳」、以燒鵝、廣式料理著稱的「漂亮廣式海鮮餐廳」、兩間超人氣吃到飽餐廳「凱菲屋」、「彩日本料理」以及Cheers歡飲廊，每週五下午一點推出明星商品限量買1送1搶購、4月30日前指定商品買10送1、五月底前買15送1，選擇電子票券即買即用。