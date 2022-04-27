2022市議員選戰將近，國民黨台北市黨部今公布第3選區（松山、信義）初選民調結果，除現任議員外，新人有田方倫、滿志剛、詹為元、陳俞亦，呈4搶1，最終結果由詹為元勝出，黨部表示，5月中旬前將一併與現任議員，提報中央選策會核定。

國民黨預計在松山信義區提名6席，北市黨部指出，第14屆台北市議員第選區初選已於4月24至26日進行電話民調，於今日公布民調結果，最終由詹為元勝出。由於現任議員不參加初選，詹未來將與現任議員一起投入年底大選。

據統計，詹為元享青年新人、公投加權100％，平均民調為73.781％，提名排序為第一，滿志剛則加權100％，平均民調60.852％。田方倫享青年新人、公投加權120％，平均民調為33.073％，陳俞亦同為加權120％，平均民調為32.294％。

北市黨部指出，本次辦理初選民意調查皆秉持著公平、公正、公開的方式進行，所有程序皆依據黨內相關規定辦理，可受外界公評。本次委託執行的民調機構及執行民調時間，均經由登記參選同志協調決定，民調執行期間都有觀察員到場觀察並記錄，結果顯示三天訪問狀況平穩無疏漏，有疑義的狀況電話皆被妥適處理。

北市黨部表示，據中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法及提名作業要點」相關規定，今日第三選區由詹為元贏得初選，5月中旬前將一併與現任議員，提報中央選策會核定。