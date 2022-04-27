行政執行署嘉義分署執行人員到查封檜木。（行政執行署嘉義分署提供／廖素慧嘉市傳真）

行政執行署嘉義分署執行人員測量檜木。（行政執行署嘉義分署提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市80歲林姓老翁欠繳1100多萬元綜合所得稅，行政執行署嘉義分署執行人員到其經營的木材工廠查封3根大紅檜木，每根長約6公尺、直徑1公尺，嘉義分署27日表示，這批紅檜將擇期拍賣來抵欠稅款。

嘉義分署指出，林姓義務人與兄弟共4人，繼承了35年前往生父親在嘉義市民生南路下路頭段的1筆土地，後來林姓義務人及兄弟等人，將這筆土地的13／18賣掉，總價款約4600萬元。

後來國稅局依此對林姓義務人課徵個人綜合所得稅1027萬餘元（包括滯納金102萬餘元），但林姓義務人逾期不繳，今年3月１日被移送嘉義分署強制執行。

執行人員查封林姓的義務人土地持分，並到他位於嘉義市民生南路的木材廠，查封3根紅檜，各長約6公尺、直徑約1公尺，命令義務人負保管責任。

嘉義分署指出，這3根紅檜有2015年5月20日台中市刑警大隊扣案紅檜漂流木的初步鑑定報告、買賣合約書影本，顯示林姓義務人是2015年初向1名陳姓女子購進的，陳女則是向林務局標售得來，證明來源並無不法。