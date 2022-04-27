專營煤炭批發的勇實貿易負責人陳建飛，以國外不實交易單據，自2013年起向兆豐、板信銀行詐貸9億元，因此與4名公司員工被依違反《銀行法》起訴。台北地院27日依2個詐騙銀行罪，判處陳建飛11年6月徒刑，其餘林姓會計主管、2名張姓財務及邱姓行政人員，則各判處2年到1年9月不等徒刑，均緩刑，並須支付20到10萬元不等的罰金。

經營煤炭批發20多年的勇實貿易，是業界知名業者。檢調起訴指出，陳建飛等人由於投資失利，為填補公司資金缺口，自2013年起，向兆豐、板信銀行提出與國外知名煤業集團假交易合約，再持不實商業發票及提單，向兩銀行詐貸，合計金額高達9億元。但陳建飛等人事實上是「挖東牆、補西牆」，用以債養債的方式進行周轉，最後還不出錢，造成兆豐、板信逾1億元呆帳，犯行才曝光。

台北地院認定，陳建飛等人對兩間銀行詐貸，得手金額超過1億元，陳男依2個詐騙銀行罪，分別判處8年及4年6個月徒刑，合併為11年6個月。其餘員工部分，林姓會計主管依同罪判處1年9月及1年7月徒刑，合併為2年徒刑，緩刑3年，緩刑期間向國庫支付20萬元罰金；2名張姓財務人員，各判處1年10月徒刑，緩刑2年，向國庫支付15萬元；邱姓行政人員判處1年9月，並支付10萬元罰金。