開放外籍探親獨漏大陸 國台辦：外國感染人數比大陸少？

大陸國台辦27日召開記者會，就外交部12日宣佈開放外籍親屬來台探親，但陸委會卻稱由於大陸疫情原因而不包括陸籍人士，是否是玩弄「雙標」時，大陸國台辦發言人馬曉光表示贊同，民進黨做法就是赤裸裸的「政治雙標」，反問難道外國的感染與死亡人數比大陸少？民進黨的目的不是為了防疫，而是為了防範特定人群，直批撒謊小心閃了舌頭。

馬曉光表示，疫情發生以來，民進黨無理中斷大陸人員赴台，刁難大陸駐台機構人員正常輪換，冷血阻撓兩岸婚姻家庭團聚，編造種種藉口對陸企、陸生、陸配及其家屬採取歧視性措施，暴露出「反中謀獨」的政治本性，只能進一步引起兩岸同胞的憎惡。

馬曉光表示，民進黨用一個冠冕堂皇的理由，說「大陸疫情呈現多點傳播」，不允許大陸同胞赴台探親，不要凡事拿大陸來「碰瓷」了，反問難道外國的感染人數比大陸少？死亡人數比大陸低？疫情嚴重程度比大陸輕？