南韓DJ女神Soda憑著甜美臉蛋、魔鬼身材在網路上走紅多年，海內外皆擁有大批粉絲追隨，但近日她前往美國巡迴表演，並在26日準備搭機前往洛杉磯時，卻因為「一件褲子」被要求下機，百般溝通下仍被拒絕，最後只能被迫「當場脫褲」引起軒然大波。

DJ Soda近日前往美國各地進行世界巡迴表演，在26日準備從紐約搭機飛往洛杉磯時，人已經坐上商務艙座位，並喝完迎賓酒的她，卻被一名職員在沒有任何說明的情況下，竟要求她帶著行李離開飛機，讓她與周圍的工作人員全傻眼，後來該職員才表示，因為她的褲子讓人很不悅，所以要求她立刻下飛機。

由於DJ Soda的褲子裡沒有任何內搭褲，因此她就站在門口請求空姐放行讓她搭機，卻遭到職員嘲諷「穿這褲子搭機前就該脫掉」，並拒絕她的請求，還要求她去搭其他班機，後來在其他同行的工作夥伴協調下，航空公司職員才答應她將褲子反穿後方能登機，因此DJ Soda就在機艙口上演「當場脫褲」反穿，才順利結束這場驚魂記。

雖最後DJ Soda順利搭機，但她卻感到極大的羞辱，在6小時的飛行時間害怕到不斷發抖，並在IG上發文透露，這是她巡演8年第一次被趕下飛機，也是第一次當眾脫褲，更是第一次在沒穿褲子的情況下求情，很難想像在這個推崇尊重個人自由的美國竟會發生這種事情，讓她揚言要抵制這間航空公司。

어제 뉴욕에서 엘에이로 가는 비행기를 탔는데 출발 직전에 이유도 알려주지 않은 채 저에게 다짜고짜 짐을 다 가지고 나가라고 하더니 비행기 입구 앞에서 저의 바지가 “불쾌”하다며 다른 비행기를 타라고 했습니다.저는 간절한 마음으로 모두가 보는 입구 앞에서 바지를 벗을 수 밖에 없었어요 pic.twitter.com/BTYDiwUMPw — djsoda (@dj_soda_) April 26, 2022

而事實上，DJ Soda所穿的褲子雖上面寫著F開頭的英文髒話，但由於是潮流服飾品牌所贊助的，所以她在巡演的過程都穿著這條褲子，沒想到卻發生這種事情，讓不少網友看到後紛紛留言：「請律師向航空公司提告吧」、「這根本是種族歧視」、「太羞辱人了」、「美國還說自己多尊重人權」；隨後贊助DJ Soda的服飾品牌也轉發貼文替DJ Soda發聲。