本土疫情升溫，台北君悅酒店「君悅食集」明（4/28)日回歸，飯店在一樓迎賓廊Lobby Lounge增設三區主題外賣餐檯，鎖定大安、信義區鄰近區域的外食族及宅家工作的消費者，7月底前每日上午11點至下午1點半，以及傍晚5點至晚上7點雙時段供應蔬食沙拉與中、西、日、印度精品級外帶餐盒，集結凱菲屋、彩日本料理與宴會廳人氣菜色，強調「週週換新菜」、「有溫度的現製餐盒」、「均一價180元」等銷售亮點，現場購「買五再送一」，亦可同步點購現壓康普茶，並提供機車族也能取餐的便捷臨停區，帶動民眾消費意願，消費滿500元可免費停車1小時，亦可透過線上訂購安心取餐。

台北君悅酒店執行總主廚陳萬欽表示，近一個月來館內接獲客製精緻化、蔬食健康導向餐食的外帶需求越漸增加，許多宴會會議活動用餐型態也從自助餐點改為一人一份的餐盒，因此興起規劃推出君悅食集之概念，延續去年凱菲食集現場運行經驗，今年將料理餐檯移至大廳，以「微型食集」型態出發，提供三款主食：白米飯、五穀米、印度烤餅予消費者任選，欲吸引酒店週邊居民、上班族或路過參加活動之賓客聞香前往選購，目標設定單日三百份銷售量。

台北君悅新推出的「君悅食集」，現場每時段特別推出極具食趣，來自彩日本料理餐廳的療癒系點心「今川燒」、「日式壽司盒」及日式涼麵，館內印度籍師傅也將定時駐點，站台推出「印度坦督里烤雞佐蔬菜飯」、「薑黃煎魚」餐食選擇，現場另有每日限量多人份外帶套餐可選購，快速便捷取餐模式，讓消費者安心宅食樂享五星豪味。