兒童疫苗即將在5月2日開始施打，目前劑量僅開放莫德納疫苗，衛福部次長薛瑞元今(27)日表示，BNT疫苗計畫本周簽約，不過兒童專用劑型數量目前暫無法確定。

立委林奕華今日出席立法院教文會，在質詢時詢問，學童與家長多期待能施打BNT疫苗，想了解政府購買進度還有數量。

薛瑞元說，BNT疫苗採購，因涉及四方合約談判，過程較複雜，不過本周應可簽約，但相關時程還無法確定。

教育部長潘文忠則回應，學童年紀越小，家長越擔心疫苗接種風險，因此會請學校儘早發放接種須知和意願書，並給予至少7天的考慮時間。