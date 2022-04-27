台中市議員蔡耀頡說，零售市場攤販與民眾接觸多，應清查是否接種三劑疫苗，達到有效預防。(林欣儀攝)

台北農產運銷公司傳出118人確診，恐接近關閉邊緣，會不會影響產銷流程？台中市議員陳文政指出，市場銷售的產品都是生活中重要物資，未來疫情勢必更嚴峻，台中市應針對三大市場超前部署，避免疫情大爆發影響其正常運作；另議員蔡耀頡則呼籲市府以專案方式清查市場從業人員是否施打三劑疫苗。

陳文政指出，若三大市場發生大規模疫情，對消費者或生產者都很不方便，市府應針對市場研擬適當防疫政策；中央說要以篩代隔，但國內要購買快篩劑比登天還難，市府應研擬自主採購，未雨綢繆。

疫情導致人心惶惶，陳文政說，若物資再出現短缺，問題將更嚴重；這波大流行可能是長期抗戰，除了必須維持三大市場正常運作，經發局旗下還有42個公有零售市場，未來淪陷是可預期的，如何降低風險？市府應擴大推廣使用電子支付。

蔡耀頡則說，台中市公有市場內的攤販人數相當多，且與民眾接觸密切，市府應清查攤販是否打滿三劑疫苗，以專案方式、針對三大市場與公有市場做清查，提升攤販的保護力、也是提升對市民的保護。

副市長令狐榮達則表示，目前衛生局已與中央、相關單位密切聯繫，盼確保快篩劑供應無虞。經發局長張峯原指出，目前全台中市有超過2000家商家推動電子支付，已超過經濟部推動的數量，目前針對零售業者加強輔導；也密切關切雙北重災區的產業情況。農業局長蔡精強說，針對三大批發市場將加強防疫措施與清消、管理。