女星賴慧如演藝事業橫跨唱片和戲劇，有一副好歌喉的她，從歌唱選秀節目《明日之星》打開知名度，近年則積極朝戲劇發展，她接連在八點檔《多情城市》、《黃金歲月》都有演出，深受不少粉絲喜愛，不過賴慧如昨（26日）則突PO妊娠紋覆蓋手術照，還曝光密集妊娠紋，讓網友看了超心疼。

25歲賴慧如在2016年和大她16歲的《我的老師叫小賀》導演高琮凱結婚，並在隔年生下1女兒，不過兩人婚姻僅維持3年多，雙方因個性差異和聚少離多，最後在2020年簽字離婚，賴慧如恢復單身後，她把積極工作，不過因賴慧如在懷孕的過程中胖太多、加上遺傳，肚子的妊娠紋非常嚴重，讓賴慧如沒有自信，甚至一度產後憂鬱。

所幸經過家人的陪伴後，賴慧如在年初時就宣布，她決定進行手術來找回自信，而賴慧如昨就曬出第二次妊娠紋覆蓋手術照，只見賴慧如躺在床上、開心比耶，她透露自己被醫師形容是看過作這類手術的患者中「情況最嚴重的人」。

賴慧如大方曬出肚皮照，但卻讓網友看了超心疼，紛紛留言說：「這都是母愛的印記，當媽媽真的是很偉大」、「媽媽辛苦了」、「偉大的女人」，同時，也有人留言問：「會痛嗎？」，還釣出賴慧如親民回應：「微微」。