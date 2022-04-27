受到美股持續震盪、市場擔優高通膨環境難解及企業獲利下滑等利空因素衝擊，台股今（27日）早盤重挫超過400點，使得近三個交易日累積下跌近800點，讓不少投資人哀鴻遍野，對此，財政部長蘇建榮強調，已交代國安基金幕僚同仁，密切注意台股動向，但他強調，國安基金進場並不是那麼容易。此事引起網友們熱烈討論，有內行人認為，國安基金雖然還沒進場，但政府早就透過其他手段護盤，不然台股也沒辦法再萬六、萬七稱這麼久。

台股近期波動劇烈，國安基金的態度再度成為關注焦點，然而蘇建榮雖透露，相關同仁持續密切關注台股，但進不進場還是得經過臨時委員會決定，且進場必須是在金融市場失序、外資大量外流情況下才會有所動作，並不是那麼容易。

話題引起PTT網友們熱烈討論，許多人狠虧國安基金雖然還沒進場，但政府早就已經出招護盤了，「各種手段護盤了吧，不然萬六、萬七怎麼撐得住」、「八大投信已經萬八護盤護到滿手血了」、「八大長老早一直在護了」、「早就在護了一堆阿呆，蘇貞昌整天把股市當政績」、「早就介入到不行了吧，要買新咖啡豆了」、「介入很久了啦，萬7撐多久」、「早就傾國家力量在護盤了。」

此外，有網友質疑現階段讓國安基金進場的必要性，「先殺回萬五再談國安基金吧」、「為什麼要進場？現在還太早了」、「無言，沒跌多少就要護盤了」、「萬六護盤要不要笑死人」、「萬六護盤，以前8000的時候在幹嘛」、「每次都講一樣的話，是有差嗎。」