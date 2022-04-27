台積電2020年宣布將在美國亞利桑那州興建5奈米晶圓廠，並計畫在2024年量產，台積電創辦人張忠謀日前以嘉賓身分在美國智庫布魯金斯學會發表談話指出，在美國生產晶圓是昂貴浪費且徒勞無功的事，犀利言論引發外界討論。日媒指出，張忠謀背後目的在於，美國過去承諾的鉅額補貼遲遲沒有下文，分析張忠謀正在巧妙的向美國施壓。

《日經中文網》以「張忠謀在對美國口頭施壓？」為題撰文指出，張忠謀在訪談中表明了對美國的不滿，直言美國尋求在本土擴大晶片生産，但美國已沒有製造業人才，是昂貴浪費且徒勞無功之舉。他特地在公開場合發表批評的言論，意在引起反響，有分析認為，原因是「對於美國對半導體業的補貼問題感到不滿」。

報導指出，美國一項520億美元扶植半導體產業的法案，目前參眾兩院仍未敲定法案，甚至沒有表決通過的時間表，而台積電早在2020年便進駐美國，相關行業人士分析稱，在張忠謀看來，鉅額補貼是進駐美國的條件，「但至今進展遲緩，必須向美方施壓」。

報導提及，此次並非張忠謀首次對美方施壓，回顧2021年4月，張忠謀久違地在公開場合現身，表示在美國生產的成本非常高。2021年10月，張忠謀還特別發表演講，回應英特爾「美國的補貼應優先提供給美國企業」的說法，他當時反擊英特爾，稱美國已很難重新成為過去那樣半導體產業強大的國家，顯示出對美國的不滿，然後是此次的第3次發言。

報導結論稱，台積電除了技術強大之外，還擅長口頭施壓，對美國當局進行了強而有力的牽制。