日友(8341)首季在台灣與北京醫療廢棄物嫁動率提升帶動下，營收及獲利可望聯袂揚升，展望第2季，山西運城可望在5月加入營運，將為業績注入新的動能，2022年受惠台灣醫療廢棄物嫁動率提升、北京醫療廢棄物處理量增加、山西運城開始投入營運等挹注，法人預期，全年度獲利將恢復成長動能。

日友山西運城廠主要規劃焚化，年處理量3萬噸、物化年處理量1.5萬噸、固化與填埋年處理量2.5萬噸為主，可望在2022年5月加入營運，法人預期，2022年度貢獻營收金額約2~3個季度，產能利用率仍低，全年營收貢獻約4~5億元。

日友中國大陸地區在北京醫療廢棄物2021年Q4核准處理量增加20%，貢獻2022年全年度營運，預估此部分營收可望成長3成以上；山西運城廠將貢獻2022年營收4~5億元。受惠北京醫療廢棄物處理量增加、山東日照產能利用率下滑、工程收入增加與山西運城開始投入營運，法入看好，日友2022年中國大陸地區營收可望大幅跳升。

2022年受惠台灣醫療廢棄物嫁動率提升、北京醫療廢棄物處理量增加、山西運城開始投入營運等挹注，法人預期，日友2022年營收及獲利可望同步成長。