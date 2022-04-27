擔憂全球經濟成長放緩、聯準會鷹派強硬，特斯拉大跌逾12%、台積電ADR下挫，周二美股四大指數皆墨，道瓊工業指數下跌809.28點或2.38%，標普500指數跌近3%，以科技股為主的那斯達克指數慘跌514.11點或近4%，創下2020年12月以來新低，並寫下自2020年9月以來最大單日跌幅，費城半導體指數跌133.276點或逾4%。周三台股開跌217.47點報16427.32點，早盤一度大跌425.38點至16219.41點，摔至去年10月3日以來的七個月低點，16300失守、暫守16200點大關，大盤持續壓低趕底，各類股一片綠油油。

截止上午10:50左右，加權指數下跌356.22點或2.14%，報16288.57點；櫃檯指數下跌5.52點或2.84%，報189.14點。

周二台股ADR全跌，台積電ADR跌3.61%，收92.77美元，再創波段新低，換算台股價格為543.82元，市值滑落至4811.38億美元，遭嬌生(J&J)、聯合健康集團(UnitedHealth Group)超車，落居全球第11位；聯電、日月光ADR也均跌逾5%。

電子權值股表現弱勢，台積電(2330)狂殺19元來到527元，創下去年5月27日以來的11個月低點，市值縮水4926億元，跌破14兆元關卡，滑落至13.66兆元，盤中暫守530元關卡，跌2.93%；聯手日廠合作生產車用功率半導體的聯電(2303)重挫逾4%，股價殺破44元關卡；下午法說將登場的聯發科(2454)面臨800元關卡保衛戰，暫跌3.36%報805元；鴻海(2317)重挫近1%，100元整數大關岌岌可危。

七千金也是一片黑漆漆，矽力-KY(6415)、信驊(5274)分跌逾3.5%、1%，祥碩(5269)、旭隼(6409)跌幅最兇，大立光(3008)、譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)均股價黯淡。

電金傳各類股全面失控，通網跌幅穩在1%以內，水泥、油電、生醫、食品、塑膠均跌幅不超過1.5%。金融、鋼鐵、航運跌逾2%，未發揮撐盤作用，貨櫃三雄走跌逾1%、航空雙雄跌逾3%，僅散裝裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)紅盤穩局。而最殺類股為光電逾4%跌幅，電子、半導體、玻陶、造紙、紡織等均跌約3%。成交比重來看，航運失守2成占比、電子重回5成占比。

個股方面，防疫生醫方面仍有亮點，明基醫(4116)、合世(1781)高鎖漲停，離岸風電的中鋼構(2013)同樣漲停奔一個月高價。

台股跌跌不休，重挫400點，財政部長蘇建榮表示，升息對台灣金融市場影響蠻大，已交代相關幕僚同仁留意台股的動向。有必要的時候會召開國安基金臨時委員會，決議維持金融市場穩定。

本周美股重量級科技股財報陸續登場，加上聯準會利率決策會議將在5月3-4日舉行，市場觀望氣氛濃厚，升息、資金緊縮、兩岸疫情、戰爭、地緣政治緊張加劇、通膨、經濟放緩，投顧法人認為，上述利空均還沒到高峰，台股短期內必須站回16700點關卡，否則盤整時間會拉長。台股技術面弱勢，建議謹慎操作，靜待止跌訊號，選股以防疫、網通及HPC、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。