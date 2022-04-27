台北市議員王閔生批評不要創造新名詞。（王閔生提供／楊亞璇台北傳真）

柯P「軟封城」挨轟自創新名詞 北市幫名詞解釋：自律取代他律

疫情升溫，台北市長柯文哲昨預言，未來一周是關鍵，若有必要有可能會「軟性封城」，台北市議員王閔生今表示，過去柯曾說，若三級警戒再維持下去，結果大家是餓死而不是病死，用「封城」這兩字會讓大家誤會，「防疫的工作，不能自創新名詞」，應用白話文跟民眾溝通。對此，北市府回應，柯文哲提出的軟性封城是指民眾透過自律取代他律。

王閔生昨於臉書證實自己確診，他沙啞的說，昨天起床時發現喉嚨痛，就立刻用家用快篩，呈現陽性，通報衛生局去指定醫院做PCR檢測，結果也是陽性，也立刻通知所有助理全部暫停行程、停止初選行程，現在喉嚨痛、有點肌肉酸痛，其實都是輕微症狀，就像是一般感冒一樣。

至於柯文哲提出的軟封城，王閔生說，「我覺得千千萬萬不可」，因為過去柯曾經說過，如果三級警戒再維持下去，結果大家是餓死而不是病死，現在他用「封城」這樣的名詞，會造成社會大眾的誤會，倒不如呼籲民眾減少參加大型活動、大型餐會宴飲，這樣都來得好。

王閔生認為，用「封城」這兩個字會讓大家有一些誤會，呼籲柯文哲，「防疫的工作，不能自創新名詞」，應該怎樣請民眾配合，就用白話文跟民眾溝通就好了。

王閔生說，他現在狀況都是輕症，與病毒共存就是希望流感話，他現在輕症的樣子就是一般感冒的症狀，相信與病毒共存、流感化的階段會盡快來到。

對此，北市府副發言人魏佑任表示，為避免確診數的攀升導致醫療量能潰堤，柯市長提出的軟性封城是指民眾透過自律取代他律，近期也透過分析發現市民也有自發性降低不必要的移動。

魏佑任說，台北市除了早已實施的遠距辦公和視訊會議，這禮拜也採取國中、高中的線上教學演練，同時也會密切觀測這禮拜疫情發展的狀況，決定演練是否要延長。