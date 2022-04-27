「最肉」結合單點與個人套餐模式，貼心推出伊比利豬、澳洲M8-9和牛、日本A5和牛 3款個人套餐，集合5-6種頂級肉品、魚子醬煙燻牡蠣、醬燒牛肉焦糖吐司等特色副食，最適合首次嘗鮮的消費者。（王品集團提供）

青花驕「四人青花饗宴」外帶88折，內含青花椒麻辣鍋／酸菜白肉鍋、招牌牛三拼盛宴、特選肉品、彩蔬寶盒…等澎湃食材。（青花驕提供）

尬鍋台式潮鍋「四人尬鍋分享餐」(原價1099元，88折：967元)，任選雙拼湯頭三款肉，慢火細熬的剝皮辣椒、金銀蒜頭、酒香麻油湯底，加上一鍋雙饗雙肉大飽足。（尬鍋提供）

今年母親節受疫情影響，餐飲業者除鎖定內用聚餐外，也推出多帶餐；王品集團即日起網羅旗下聚北海道鍋物、青花驕、和牛涮、尬鍋台式潮鍋4大品牌推出33款鍋物外帶88折；而王品集團最近餐酒館品牌「最肉」也搶在母親節前夕進駐「全台燒肉特級戰區」台中公益路，要搶攻規模達36億元的高價燒肉市場。

王品集團讓媽媽免出門也能享有豪華饗宴，澎派歡聚母親節，特別嚴選推出聚北海道鍋物「頂級肉肉聚四人套餐」、青花驕「四人青花饗宴」、和牛涮「吃貨海陸四人生鮮饗宴」、尬鍋台式潮鍋「四人尬鍋分享餐」等33款鍋物以外帶88折優惠，讓媽在家尬一波強強滾的美味。

另外，王品集團旗下五大人氣排隊鍋物餐廳，尬鍋台式潮鍋、聚 北海道鍋物、青花驕、和牛涮、嚮辣也推出母親節限定優惠和新菜，不論媽咪是走健康養生、精打細算或網美路線，都能滿足媽媽用美食開心歡聚。

而王品集團耗時1年研發的燒肉餐酒館品牌「最肉」，將於29日正式開幕，首店進軍「全台燒肉特級戰區」台中公益路，直球對決公益路上超過20家燒肉名店，顯示王品集團進軍高價燒肉市場的自信和決心。

「最肉」結合單點與個人套餐模式，推出產量珍稀的「100％澳洲全血和牛」，並和2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang聯手設計專屬調酒，期待打造最具「大人味」的燒肉餐酒館。