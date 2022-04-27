國立中央大學台灣經濟發展研究中心27日公布4月消費者信心指數（CCI），調查總數為71.77點，與上個月比較下降0.47點，民眾消費信心下降有減緩的跡象。

四月台灣CCI的六項分項指標中，上升最多為「就業機會」，下降最多為「投資股市時機」。物價水準部份，本月調查結果為31.8點，較上個月調查結果上升1.25點，反映民眾對於通膨仍心存謹戒。

中大台經中心表示，上升幅度最多的「未來半年國內就業機會」指標，本月調查結果為68.75點，較上月上升2點；下降幅度最多的「未來半年投資股票時機」指標，本月調查為41.6點，較上月下降4.3點（111/3：45.9），跌進入重度悲觀。

從絕對水準來看，本月有5項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。「未來半年購買耐久性財貨時機」指標，本月調查結果為122.4點，較上個月下降3.4點（111/2：125.8），仍居於樂觀區間。

「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為116.35點，與上月的調查結果相較下降3點（111/3：119.35）。「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為102.9點，較上月的調查結果下降1.6點（111/3：104.5）。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為91.2點，與上個月的調查結果相較下降0.55點（111/3：91.75）。