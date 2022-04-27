韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）27日公布首季淨利，雖然在記憶晶片需求強勁帶動下，較去年同期成長一倍，但仍遠低於市場預估，主要受到包括供應鏈中斷等問題衝擊所拖累。

受獲利不如預期影響，SK海力士股價盤中下挫2.7％報108,000韓元。

SK海力士首季淨利1.983兆韓元（約15.7億美元），較去年同期9,926.4億韓元成長一倍，遠低於市場預估2.415兆韓元。

首季營收年增43％至12.156兆韓元，營運獲利年增逾一倍至2.86兆韓元。

SK海力士指全球供應鏈中斷問題仍未解決，加上通膨壓力飆升、多國升息和地緣政治緊張，都令經營前景更不明朗。

儘管前景充滿挑戰，但SK海力士表示在數據中心的伺服器晶片需求不斷攀升帶動下，仍樂觀記憶晶片產業的經營狀況在下半年會好轉。

不少專家認為DRAM和NAND型晶片價格，雖然自去年底開始下跌，但可望在今年稍後回升。