天氣逐漸炎熱，家戶紛開冷氣降溫，加上在家上班上課數量增加，讓用電量持續增加。台電預估27日尖峰用電量3,550.0萬瓩，維持在4月用電相對高的狀態，供電燈號持續亮出供電吃緊的黃燈。

台電預估27日最高用電3,550.0萬瓩，尖峰使用率91%，最大供電能力3,868.5萬瓩，預估尖峰備轉容量318.5萬瓩，備轉容量率持續亮出供電吃緊的黃燈，預估是連續7天綠燈。