天氣炎熱用電增 供電燈號續亮黃燈 11:232022/04/27 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天氣逐漸炎熱，家戶紛開冷氣降溫，加上在家上班上課數量增加，讓用電量持續增加。台電預估27日尖峰用電量3,550.0萬瓩，維持在4月用電相對高的狀態，供電燈號持續亮出供電吃緊的黃燈。 台電預估27日最高用電3,550.0萬瓩，尖峰使用率91%，最大供電能力3,868.5萬瓩，預估尖峰備轉容量318.5萬瓩，備轉容量率持續亮出供電吃緊的黃燈，預估是連續7天綠燈。 股東會視訊平台 力積電搶頭香 熱門股－台達電 外資低接轉買超 #萬瓩 #用電 #供電燈號 #台電 #供電吃緊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電攜手金湖鎮公所淨灘 還給夏興海岸美美面貌 20:312022/04/26 生活 君帆變槳系統 拉高風力機組發電效率 04:102022/04/27 投資理財 聯電打進豐田、速霸陸供應鏈 04:102022/04/27 財經要聞 校園空調自動需量 班級冷氣恐成裝置藝術 04:102022/04/26 地方新聞 拚減碳 台電與西門子簽混氫MOU 04:102022/04/27 財經要聞 聯電日本子公司 擴展車用功率半導體 04:102022/04/27 財經焦點 南港今晚1001戶「無預警停電」原因曝光 台電搶修中 22:512022/04/26 生活 權證星光大道－台達電 Q1財報看好 04:102022/04/27 證券．權證 夢魘來了！供電吃緊亮黃燈 04:102022/04/27 財經要聞 台電今與西門子簽混氫MOU 2025興達試混5％發電 23:192022/04/26 財經 彰銀攜手台電 共同推動ESG 04:102022/04/26 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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