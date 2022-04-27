國巨（2327）自今（27）日起啟動庫藏股護盤，預計買回5,500張自家股票，由於首季獲利重返1個股本，且本季營收財測不弱，估可望持續成長0～3％，激勵國巨27日股價逆勢翻紅，盤中重返400元整數大關。

在大陸封城風暴之下，已有可成、正文、國巨等三家科技大廠啟動護盤，國巨首季繳出亮麗財報，每股盈餘重返1個股本達11.59元，本季財測亦可望持續成長，股價仍失守400元整數大關，董事會決議自26日起，實施第十五度庫藏股，買回區間價位為280～628元。

國巨26日應外資券商邀請參加法說會，公司管理階層對景氣描述呈現強恆強、弱恆弱的狀況，占營收大宗的高階產品稼動率維持90％以上，且價格持穩；然而占營收比重20％的標準品，則因手機、筆電等消費性電子需求疲弱，反覆打底，稼動率維持首季水準，達65～70％。

面對上游原材料的瘋狂漲勢，加上人工、運費雙漲的壓力鍋，國巨總經理暨執行長王淡如強調，除了自行吸收成本上漲的壓力之外，也將透過調價將壓力轉嫁出去；國巨今年第一季毛利率因合併奇力新略降至38.1％，王淡如預期，二家公司持續整併，奇力新透過國巨打開北美、歐洲通路，預期第四季毛利率可望重返4字頭。