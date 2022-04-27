台中市東勢區軟鼻坑環山道旁日前有車輛卡在產業道，警方到達現場後，看到車主滿頭大汗，神情無助站於路旁，原來是車輛卡在約30度陡坡，員警立刻協助清理路面，並徒手將車輛推至平面道路旁，成功協助脫困。

78歲簡姓男子駕駛小客車由台中市區到東勢軟鼻坑環山道旁的自家果園採收梅子，不料因山區連日降雨導致道路濕滑，車輛於爬坡時不斷打滑，結果卡在產業道路斜坡動彈不得。

正當簡男慌張不知所措時，剛好碰上熱心里長，經由里長向警方通報詳細地點，茅埔派出所警員田祥瑄、葉璁諴迅速現場協助，因現場道路狹窄拖吊車無法前來處裡，員警立即協助清除路面青苔、泥土等雜物並站立車輛後方徒手將打滑車輛推至平面道路旁，協助簡男脫困。

東勢警分局呼籲，駕駛山區降雨後水氣充足，容易孳生青苔導致路面濕滑，駕駛車輛行經山區道路除了減速慢行，更應該注意道路狀況，以避免類似情形發生。