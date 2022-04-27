「衝水路、迎客王」祭典會安排神轎下水，遶王船碼頭一圈後，將客王迎上岸。（呂妍庭攝）

「衝水路、迎客王」今年僅布袋新塭當地3大廟宇的人員參與。（呂妍庭攝）

今儀式舉辦前，先由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、翁重鈞、布袋鎮長陳鳳梅及地方代表，手持清香祈求「代天巡狩」保佑疫情遠離。（呂妍庭攝）

受疫情影響，廟方今年縮小規模，王船碼頭現場僅4、500人參與。（呂妍庭攝）

嘉義縣布袋新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」祭典上午登場，受疫情影響，廟方今年縮小規模，號稱是180多年來規模最小一次，果然以往一大早王船碼頭人群擠爆、寸步難行場面消失，全場參與廟方人員、陣頭和圍觀民眾僅4、500人，雖然場面不如以往盛大，廟方仍按儀式進行，神轎依序下水後，將客王迎上岸作客。

新塭嘉應廟是布袋鎮主要信仰中心，每年農曆3月27日都會舉辦極具地方宗教特色、沿襲數百年歷史的「衝水路、迎客王」祭典，因去年曾有北部確診者參加活動，今年廟方十分謹慎，限縮參與人數和規模，也謝絕外縣市友宮、在地私人宮壇參與祭典、遶境，力求將參與人數控制在500人以下。

今儀式舉辦前，先由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、翁重鈞、布袋鎮長陳鳳梅及地方代表，手持清香祈求「代天巡狩」保佑新冠肺炎疫情早日遠離，國家風調雨順，四時無災，永保安康，嘉義大發展，吉時前，再由陳鳳梅率員跪地恭請客王上岸，隨後神轎就依序衝入王船碼頭水域「迎客王」。

儘管今年規模縮水，無外地香客參與，布袋分局在3天活動期間仍落實交通、秩安等勤務，加上天氣炎熱，分局也在新塭派出所設警察行動補給站，準備各式點心、咖啡、飲料、水及當季水果，並提供冰冷毛巾供執勤員警輪流取用，溫馨服務辛苦的波麗士。