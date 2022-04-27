「雙宋」宋仲基、宋慧喬2016年因《太陽的後裔》相戀，隔年宣布結婚，未料2019年拋出震撼彈承認離婚，留給看好兩人的粉絲無限遺憾。最近有位大陸粉絲造訪宋仲基童年時住過的老家，可見宋爸爸還親自接待粉絲，而該粉絲邊拍照發現宋仲基老家內擺放了許多他出道以來的照片，連過去和宋慧喬的劇照也沒收起來，令人感慨。

宋仲基、宋慧喬3年前閃電宣布結束1年8個月的婚姻生活，宋仲基聲明強調，比起指責哪方的錯誤，兩人更想圓滿結束婚姻，盡快從傷痛走出，宋慧喬則說兩人離婚是因「無法克服雙方個性差異」，另有傳言指兩人感情生變可能跟經濟、生子問題有關。

有網友參訪宋仲基老家。（圖／取自新浪娛樂）

雙宋離婚後，最尷尬的莫過於因《太陽的後裔》爆紅成為旅遊勝地的韓國太白市，而當地政府為了紀念雙宋曾來拍戲，不僅建造了《太陽的後裔》公園，還設置「雙宋接吻銅像」打卡聖地，但婚變消息傳出後，市政府也很尷尬，雕像何去何從成為外界當時好奇的問題。

網友分享宋仲基老家內樣貌。（圖／取自新浪娛樂）

據《新浪娛樂》報導，出道多年的宋仲基走紅後，家人特別保留了過去他住過的老家成為宋仲基的歷史作品收藏館，擺放了許多宋仲基從小到大收到的禮物或用過的物品，還有重要的劇照或海報，先前一度停止對外開放，而近日有位大陸網友幸運到此參訪遇到了開放日，還碰上宋爸爸本人在家邀請一票粉絲入內參觀，介紹到一半，眼尖網友發現宋爸爸身旁正放著兒子和無緣媳婦宋慧喬的合影，而這張照片也是《太陽的後裔》中經典的一幕，也使人感慨起宋家的念舊個性。