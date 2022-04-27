全球供應鏈重組，加上遠距商機帶動面板產業成長。蔡英文總統今天表示，政府推動「臺灣顯示科技與應用行動計畫」，從2020年開始，5年投入177億元，推動產業創新精進。疫情帶來挑戰也帶來機會，她承諾，政府會持續推動相關措施，打造讓大家安心、安定、互利共生的產業環境。

行政院政務委員郭耀煌、經濟部長王美花、科技部長吳政忠等人今天陪同蔡英文出席「2022 Touch Taiwan系列展開幕暨頒獎典禮」。

蔡英文致詞時表示，2022 Touch Taiwan智慧顯示展覽會開幕，是今年上半年度最大的電子製造產業盛會。她感謝主辦單位用心規劃，所有廠商踴躍參加，一起透過這場盛會，展現臺灣在顯示器產業的創新能力，讓國際看到臺灣的產業實力，拓展我們的海外市場。

今年的展會除了有六大主題，也聚焦在國內所關注的元宇宙、淨零碳排等重要發展議題，並提供創新技術以及多元化應用，她相信會讓大家耳目一新。

蔡英文指出，顯示科技是臺灣重要且具有優勢的產業，不論是電視或是車用面板的出貨量，都在全球舉足輕重。特別是在疫情之下，全球供應鏈重組，加上遠距商機帶動了面板產業的成長。

她說，我們看到面板業者選擇在臺灣加深經營和發展。像是群創已經回臺投資AI智慧製造和前瞻研發，友達則是規劃在中科加碼投資擴廠，「相信有大家的投入和支持，臺灣面板產業的前景，一定令人期待」。

蔡英文表示，業界看好臺灣，政府也會當產業最有力的後盾。我們透過跨部會合作，集結產官學研的意見，推動了「臺灣顯示科技與應用行動計畫」，從2020年開始，5年投入177億元，來推動產業的創新精進。

去年Touch Taiwan系列展攜手成立「智慧顯示產業跨域合作聯盟」，促進政府、產業、學界的合作和溝通機制。她非常感謝大家跟政府一起打拚，提升臺灣的國際競爭力。

隨著科技的日新月異，她相信未來顯示器一定會有更多的應用，也有信心，在大家的共同努力下，臺灣的智慧顯示科技一定會更加蓬勃發展。蔡英文強調，疫情帶來挑戰，也同樣帶來機會，政府會持續推動相關措施，打造讓大家安心、安定、互利共生的產業環境。

蔡英文隨後頒發「顯示器元件產品技術獎」與「智慧顯示應用大賞」獎座予得獎企業代表，肯定他們促進相關產業發展、提升臺灣競爭力的傑出表現。