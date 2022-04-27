本土疫情升溫，隔離需求有增無減，晶華酒店了解市場的需求，即日起推出「守護家人 安心防疫」住房專案，入住精緻客房4天3夜、72小時每房8999元起，強調全天候都可以辦理客房入住手續，無論疫情來的多急多快，晶華都提供了舒適便利的住宿環境，與民眾一同攜手抗疫。

隨著確診人數增加，周遭親友難免也出現輕症或是因為足跡重疊而必需進行居家隔離者，這些親友必須一人一室，認真待在家中防疫。這時，為了保護其他同住家人的健康，有不少民眾會選擇把家留給需要居隔的親友，自己帶著其他家人入住飯店，讓彼此都能更加安心防疫、專心維護自己的健康。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，酒店24小時營運，客房部門更是提供全天候的服務，疫情頻傳的情況下，親友與家人隨時都有可能會收到居隔通知，同住親友也有搬入飯店讓家人安心再加防疫的需求，「守護家人 安心防疫」住房專案開放隨選入住時間的服務，可以機動性的為隨時都有防疫需求的民眾服務。

入住房客可以選擇享用CNN推薦的自助早餐，每人特惠價500元，晚間也可以徜徉全台北市唯一的池畔星空電影院，在城市星空下體驗一流的影音娛樂，放鬆防疫的心情，面對每日正常的生活。

預定「守護家人 安心防疫」住房專案的房客入住時出示接種三劑疫苗的小黃卡還可享客房升等禮遇，住宿期間可免費停車，入住14日以上另贈洗衣用餐折扣。