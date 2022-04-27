受到新冠肺炎疫情等影響，近年國人使用網購意願大增，據環保署統計，2020年網購包材廢棄物達3萬公噸，2021年增為3萬8000餘噸，立委蔣萬安表示，網購去年件數估計達2.1億個，而環保署抽查符合規定比率僅有25％，呼籲應提出修法；環保署官員表示，擬在今年上半年提出修法草案。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署就主管預算解凍案審查報告，而因環保署長張子敬日前從帛琉訪台後至今仍在自主健康管理，因此由副署長蔡鴻德備詢。

蔣萬安表示，網購業者業績近年大好，截至去年為止已有4300億元，估計網購件數達2.1億個，雖然環保署推出「網購包裝減量指引」，但效果不佳；立委賴惠員說，環保署推動循環箱、循環袋，但成效不佳，而經查核後的合格率也不到3成，建議應比照德國、南韓或新加坡等訂出強制性的要求。

環保署副署長蔡鴻德說，網購包材的減量仍有待加強，會透過如與PHCOME合作推出計晝，雖然效果差強人異仍有待加強。

環保署回收基管會執秘王嶽斌表示，雖然指引推出後個別包材總量減少25％，但因總量仍提高，因此造成整體網購廢棄物增加，希望推動包材減量、多使用再生料、包材材質單一化等，而使用的塑膠也希望有20％至30％的再生料，至於是否要訂定目標？「會再評估看看」。