Kotex靠得住推出「月亮褲」 主打「內褲＋衛生棉」2合1概念。（ Kotex提供）

Kotex靠得住推出「月亮褲」 主打「內褲＋衛生棉」2合1概念。（ Kotex提供）

Kotex靠得住推出「月亮褲」 主打「內褲＋衛生棉」2合1概念。（ Kotex提供）

女性經期用品也吹起永續環保風！衛生棉領導品牌Kotex靠得住引進歐美正夯、主打「內褲＋衛生棉」2合1概念的經期新潮流產品「月亮褲」，這款讓國外環保自然系女孩趨之若鶩的月亮褲，材質像內褲般親膚舒適、特殊瞬吸材質能牢牢接住每一道經血、清洗後還能重複使用50次，約可抵100片棉棉，堪稱生理期神隊友。

來愈多女孩開始嘗試具有環保概念的生理期用品，例如布衛生棉、月亮杯以及可重複清洗的「月亮褲」！其中尤以結合「內褲＋衛生棉」雙重特性的月亮褲，因為使用簡便、穿著舒適，格外受到青睞！品牌表示，月亮褲吸濕排汗性佳，單穿即可直接吸收經血，對於生理期前後或經期量少女孩來說，簡單一件就可甩開生理期厚重黏膩感；針對習慣使用棉條或量大女孩，則可以月亮褲搭配衛生棉或棉條使用，不僅可避免外漏、提升經期安全感，還能減少衛生棉或棉條用量，為環保盡一份心力。

品牌指出，「月亮褲」和大家平常所認知的生理褲不同，一般生理褲僅能防止經血外漏，材質較為不透氣且悶熱，而Kotex月亮褲則可直接吸收經血，棉感材質穿起來更舒適透氣。

於四月底起於PC home、momo與蝦皮等網路平台上架販售，共有M、L兩款尺寸，可滿足不同身形女孩的需求，慶祝新品上市，即日起各通路陸續推出新品嚐鮮優惠價等超值優惠。