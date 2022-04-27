今天在大聯盟場上洋基以12：8擊退金鶯，7局結束洋基一度以10：4大幅領先，不過本季引以為傲的牛棚在8局上半被攻下4分，差點讓煮熟的鴨子飛了，好在他們繼續追加得分，王牌終結者查普曼(Aroldis Chapman)也成功守住比賽，維持開季9場無失分紀錄，目前自責分率還是0，狀況到達頂點！

This Anthony Rizzo 345-foot shot would’ve been a home run in just one MLB park: Yankee Stadium.



(via @Yankees)pic.twitter.com/JyrVC2uGqo — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 27, 2022

而洋基此戰最火燙打者是一壘手雷佐(Anthony Rizzo)，今天他4打數有3安打貢獻6分打點、跑回4分，選到1次保送沒有三振，且其中的安打都是全壘打，讓他以8轟強勢登頂聯盟全壘打王位置，個人打擊率、攻擊指數也都分別升到.283、1.144，無疑是今天的全場MVP，此戰他分別在3、5、8局開轟。

第3局雷佐選到滿球數，毫不客氣鎖定92.8 mph四縫線快速球轟向中外野，這是一發3分炮。第4局洋基繼續添分，這次換本季狀況不佳的賈羅(Joey Gallo)開轟，補上陽春炮取得4：0領先，打擊率提升到.154。接著第5局雷佐在2好1壞時咬中85.5 mph變化球，這球明顯偏高，他瀟灑揮向右外野形成2分炮，洋基以6：0遙遙領先。

Your current MLB HR leader: Anthony Rizzo pic.twitter.com/kkk8w3t3hz — MLB (@MLB) April 27, 2022

但金鶯還沒投降，他們在6到8局一口氣拿下8分，其中包含2支全壘打，洋基牛棚投手盧特奇(Lucas Luetge)投0.2局被敲2安痛失3分，自責分率飆到6.00，接手的羅艾西加(Jonathan Loaisiga)也很慘，投0.1局就失1分，自責分率8.10，兩人表現讓洋基本季引以為傲的牛棚被大舉攻破，好在最後查普曼討回顏面，1局送出2保送，但有2次三振，成功以無失分終結比賽。

That's Major League home run leader, Anthony Rizzo, to you. #TeamRizzo pic.twitter.com/cFBwxFkWLX — New York Yankees (@Yankees) April 27, 2022

查普曼本季至今出賽9場還沒有任何失分，7.1局投球僅僅被敲2支安打，送出11次三振、6次保送，拿下4次救援成功，有望一雪前恥，上季他表現不夠穩定，出賽61場拿下6勝4敗，34次救援機會拿了30次救援成功，但挨了9支全壘打，自責分率高達3.36，被轟出的全壘打數是生涯新高，自責分率則是生涯第二高，僅次於2011年的3.60。