美國性感女歌手布拉格里(Bregoli)，以饒舌樂曲闖出名號，去年年滿18歲後宣布正式進軍成人平台OnlyFans，創立沒多久就荷包賺飽飽，選在本月26日PO出營收紀錄，公布過去1年以來的營收數字，顯示從該平台傳入5289萬美元（約15億元台幣），創下營收紀錄新高，令她感到相當振奮：「我感動都快要哭了」。

由於布列格里懂得觀察粉絲喜好，人氣相當旺，帳號擁有1600多萬驚人粉絲量，在IG上僅保留5篇精華貼文，有一篇還超過40萬觀看數，她善於展示自身窈窕體態，就連台灣女星周西西也在追蹤她。去年3月過完18歲生日後，4月初便加入OnlyFan平台，短短6小時內業績達百萬美元，已突破平台開台紀錄。

關於布列格里，除了營收數字頗讓人留意，近來她運用賺來的大筆金錢，在佛羅里達州，一口氣砸下了610萬美元（約1.7億台幣）的現金，購入一棟外觀華美大氣的豪宅，投資房地產毫不手軟，顯見她進駐OnlyFans以來賺得缽滿瓢盆，在OnlyFans已是排名前0.01的頂尖創作者，淨收入高達4231萬美元。

關於OnlyFans，創作者可根據內容，定價介於5～50美元之間，粉絲還可直接跟創作者互動，還可付費解鎖特殊要求，相較色情龍頭Porncub拍片，目前受限疫情暫緩拍攝，這樣的互動方式更受歡迎，對創作者來說，扣除平台抽取20%傭金後，其他收入都能收入囊中。目前該平台已有超過百位創作者，年收入達100萬美元之上。