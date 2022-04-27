北捷又出包！板南線車門關不了「車照開」旅客嚇壞拍影片投訴

台北捷運近來公安意外頻傳，台北市議員簡舒培爆料，3月23日上午6時在南港展覽館首班的232車次，車門故障無法關閉，但是列車竟然直接出發，罔顧乘客安全，民眾當下深感危險，拍攝影片陳情。對此，北捷回應，但是司機員收到速度碼即啟動列車出發，違反標準作業程序，已依工作規定提報懲處。

簡舒培說，當日早上6時搭板南線南港展覽館首班車，發車時第2節車廂第3個車門故障無法關閉，待站務人員到現場處理後依然無法關閉車門，列車竟然直接發車，民眾當下深感危險，因此拍攝影片陳情。

簡舒培調查後發現，當日6時司機員接獲車門無法關閉後，遂回報行控中心，行控中心指示司機員執行故障排除，並通知南港展覽館站長支援車門隔離，但得知車門無法關閉後，行控中心也未下令清車，列車竟然直接出發。

簡舒培調查後發現，當發生車門故障未關之情況，應先由駕駛室進行故障排除，再至異常位置檢查車門軌道，3月23日的處理流程根本與標準程序不符，司機員在未經行控中心的授權之下啟動列車出發，北捷完全沒有發新聞稿對外說明，質疑北捷企圖隱瞞。

簡舒培表示，根據統計資料，捷運公司自2019年迄今，發生「車門設備異常」的事件共有162件。其中以車門卡異物93件最多，其次是車門ECU異常30件居次，3月23日車門故障原因是「車門滑軌異常」，上一次發生是在2021年12月2日，而在2021年7月16日中山站也發生車門故障，當下無法排除異常，遂立即清車安排回廠檢查，符合故障排除流程。

簡舒培指出，若列車延誤10分鐘以上要通報監理機關，延誤5分鐘以上要列於隔月月報，3月23日列車原訂上午6時應出發，6時02分須到達南港站；實際上因車門故障延誤至6時02分出發，6時04分才到南港站，延誤時間2分29秒，簡質疑，是否因為不想通報監理機關才急著發車，罔顧乘客安全。

對此，北捷說明，一部板南線往頂埔方向列車，於南港展覽館站關門時，司機員發現第二節車廂第三個車門無法關閉，經回報行控中心，行控中心依照SOP指示司機員執行關門故障排除，並通知南港展覽館站站長前往協助處理。

北捷說，司機員通報無法排除故障，南港展覽館站站長確認車門溝槽無異物，且以手動方式關閉車門仍無法關閉；行控中心指示南港展覽館站站長隔離該車門並於故障車門處隨車警戒，列車行駛至南港站後，請車上旅客下車改搭下一班車，延誤時間約2分半鐘。

北捷表示，經過檢查發現該扇車門因右側上方滑軌有裂痕導致，經更換滑軌後已恢復正常，針對本案已召開會議檢討，當時列車上有站長隨車警戒，確保旅客安全無虞，但是司機員收到速度碼即啟動列車出發，違反標準作業程序，已依工作規定提報懲處。