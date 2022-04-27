本土疫情嚴峻，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，長者感染新冠肺炎死亡的風險，是18到29歲年輕人的680倍，若有大量的長輩確診併發重症，恐會導致醫療體系崩潰，會形成Omicron流行的最大缺口，呼籲政府要加速長輩的疫苗接種及快篩檢查。

黃軒今（27）日於個人臉書粉專指出，澳洲墨爾本大學的流行病學家曾說過，新冠肺炎對長輩的死亡影響，如滑雪跳躍，即感染新冠的死亡風險，會隨著年齡增加，有非常陡峭的梯度，且從60歲開始，每增加5到8歲，長者的死亡風險就會增加1倍，與70歲相比，90歲的死亡可能性高出10倍，是18到29歲的年輕人680倍。

黃軒也提香港的例子說明，香港第5波疫情死亡率攀高，因為長者錯過之前9個月接種疫苗的黃金期，導致80歲以上接種率僅20%，但Omicron 引發重症死亡的主要就是這個年齡層，一時之間，許多長輩確診後併發重症，導致香港醫療服務崩潰，形成Omicron流行的最大缺口。

黃軒說，當一般民眾擠在醫院做檢查、篩檢，那行動不便、緩慢移動的長輩呢？其實國外的數據一直在提醒大家，Omicron 病毒大規模擴散，超過60歲以上族群的死亡趨勢會宛如雪崩，提醒要趕快加速、加強長輩的疫苗接種和快篩檢查，「快協助他們脫離死亡險境」。